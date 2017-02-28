Автор: Дарья Матвеева

Для воспитанников центра поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, организовали праздник

Опубликовано: 28.02.2017 14:20

Лес, полный чудес. А также конкурсов, соревнований и детского смеха. Накануне в таком необычном парке побывали воспитанники центра поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. Для них организаторы устроили праздник. Проводы зимы не обошлись без катания с горок, игры в снежки и перетягивания каната.

Не все одеты по-зимнему, но и мерзнуть особо было некогда. Дети зиму провожали весело. Играми, конкурсами, соревнованиями. И даже если бить друг друга мешками, то без обид. Большинство конкурсов на формирование командного духа.

Дмитрий Гулиев, воспитанник центра поддержки детей, оставшихся без попечения родителей: Собираются все вместе, и как-то компания дружнее становится, и работают все слаженно и дружно.

Ольга Коновалова, воспитатель: Когда мы приезжаем с каких-то мероприятий, мы обязательно обсуждаем вечером, кому что понравилось. Рисунки рисуем, стенгазету, обязательно пишем об этом. Свои впечатления.

Положительных эмоций было достаточно: костер, карусели, а рядом с разноцветным солнцем все могли загадать желание. Дети - самая благодарная публика, говорят организаторы. "От деток тоже большая отдача. Ты им улыбнешься, они тебе в ответ, кто-то еще обнимет подойдет, спасибо скажет, вот и день удался на славу. Еще некоторое время не отпускает этот заряд, который ты от них получаешь. И вечером ты довольным остаешься, что программа прошла хорошо, дети довольны и ты тоже", - призналась Анна Соколова, представитель компании-организатора.

После русских народных забав всех ждал сытный обед и катание на собачьих упряжках.

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