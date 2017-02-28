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Автор:
Яна Романова

Утерянные награды ждут своего героя

Опубликовано: 28.02.2017 14:16

Изображение Историю потерянных военных наград расследуют в Иркутском музыкальном театре. Уже почти неделю там бережно хранят фронтовые медали "За освобождение Праги", "За взятие Берлина"...

Мы умышленно не показываем боевые знаки полностью и со всеми деталями, чтобы не подогреть интерес у мошенников. А вот настоящий герой потерял свои памятные награды 22 февраля во время торжественного губернаторского приема в честь Дня защитника Отечества. "Награды мы нашли в фойе театра еще до того, как все зрители вышли. Возможно, в середине мероприятия они были потеряны. Так никто и не хватился, возможно, у человека было достаточно много наград, что сразу и не обнаружил потерю", - сказала Елена Войтенко, специалист отдела развития Иркутского областного музыкального театра имени Н.М. Загурского.

Как рассказали в Иркутском совете ветеранов, две из пяти медалей достаточно редкие. Единственное, есть предположение, что награды могут быть копиями боевых орденов. Любую информацию о хозяине ждут в администрации музыкального театра.

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