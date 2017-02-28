Автор: Лариса Марковская

Неделя неформального образования продлится с 1 по 6 марта

Опубликовано: 28.02.2017 14:12

Витражи, открытки, букеты из конфет своими руками. Современным техникам хенд-мейда будут обучать в Иркутске с 1 по 6 марта. В течение недели неформального образования проведут 500 познавательных и обучающих занятий: экскурсии, мастер-классы по карвингу, керамике, робототехнике.

Эта акция в Иркутске пройдет уже в пятый раз. В рамках юбилейной пройдет марафон с хэш-тэгом "Неделя2017". Участники будут получать специальные фишки на каждом мероприятии. Те, кто соберет больше всех фишек, получат специальные призы.

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