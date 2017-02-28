Неделя неформального образования продлится с 1 по 6 марта

По данным ЦБР (2017.02.28)
Выпуск новостей за 27.02.2017 (70.08)
Витражи, открытки, букеты из конфет своими руками. Современным техникам хенд-мейда будут обучать в Иркутске с 1 по 6 марта. В течение недели неформального образования проведут 500 познавательных и обучающих занятий: экскурсии, мастер-классы по карвингу, керамике, робототехнике.
Эта акция в Иркутске пройдет уже в пятый раз. В рамках юбилейной пройдет марафон с хэш-тэгом "Неделя2017". Участники будут получать специальные фишки на каждом мероприятии. Те, кто соберет больше всех фишек, получат специальные призы.