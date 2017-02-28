Автор: Альфия Еремеева

Горы Южного Прибайкалья и Восточного Саяна опасны сходом лавин

Опубликовано: 28.02.2017 14:10

Опасность схода лавин прогнозируют МЧС и метеорологи в горах Южного Прибайкалья и Восточного Саяна. На территории Бурятии туристов также просят воздержаться от экстремальных прогулок.

Ситуацию усугубляют обильные снегопады и резкое потепление. Опаснее всего в горах примерно с десяти часов утра и до захода солнца. Спрятаться от снежной угрозы можно за выступом скалы или в выемке. Если уйти от лавины невозможно, освободитесь от вещей и опуститесь на землю. За помощью нужно обратиться по телефонам "101" или "112".

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