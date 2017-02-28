Горы Южного Прибайкалья и Восточного Саяна опасны сходом лавин

По данным ЦБР (2017.02.28)
Выпуск новостей за 27.02.2017 (70.08)
Опасность схода лавин прогнозируют МЧС и метеорологи в горах Южного Прибайкалья и Восточного Саяна. На территории Бурятии туристов также просят воздержаться от экстремальных прогулок.
Ситуацию усугубляют обильные снегопады и резкое потепление. Опаснее всего в горах примерно с десяти часов утра и до захода солнца. Спрятаться от снежной угрозы можно за выступом скалы или в выемке. Если уйти от лавины невозможно, освободитесь от вещей и опуститесь на землю. За помощью нужно обратиться по телефонам "101" или "112".