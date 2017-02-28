Автор: Яна Романова

"Ты очевидец"

Опубликовано: 28.02.2017 14:08

Ураганный ветер на Байкале попал в объектив видеокамер. Запечатлеть Сарму на льду священного озера удалось иркутскому журналисту Борису Слепневу. Кадрами он поделился на своей странице в социальной сети. Сила ветра невероятная, написал автор. Видеокадры лишь доказывают это. Группу рыбаков буря застигла у мыса Уюга, люди пытались выехать на грузовике, но неожиданно машину понесло на скалу. Настоящая удача, что водителю удалось развернуть автомобиль, уменьшив парус.

Если и вы стали очевидцем происшествия, которое не оставило вас равнодушным, присылайте свои фото- и видеоматериалы на почту редакции "Новостей" news@as.baikal.tv или свяжитесь с нами по телефону 28-10-07, и тогда результат вашей операторской работы увидят все в рубрике "Ты очевидец".

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