Автор: Лариса Марковская

Увеличилось количество аварий, в которых страдают дети

Опубликовано: 28.02.2017 14:06

Три человека, в том числе двое детей, стали жертвами ДТП на пешеходных переходах в Иркутске за прошедшие несколько дней. Так, 27 февраля 9-летнего мальчика сбил автобус на улице Мира. К счастью, ребенок отделался легкими ушибами, помощь ему медики оказали на месте.

А двумя днями раньше на "зебре" женщина сбила двух детей на улице Красноярская в Иркутске. Одну школьницу доставили в больницу. Оказалось, что 32-летняя водитель села за руль нетрезвой.

Еще один случай с пьяным водителем произошел этой ночью в Ангарске. Там мужчина стал виновником сразу двух аварий. Сначала на улице Ворошилова он въехал в припаркованное авто, а потом попытался скрыться и врезался в машину, которая двигалась по встречной полосе. Только травма остановила нарушителя правил движения. С места ДТП его увезли на скорой. Известно, что 26-летний мужчина уже был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.

По статистике сотрудников ГИБДД, увеличилось количество аварий, в которых страдают дети. Причем очень часто это происходит на пешеходном переходе. "На территории Иркутской области был проведен анализ ДТП с участием несовершеннолетних. Произошло 13 ДТП, один ребенок погиб, 12 пострадали. Из них 8 произошли на пешеходных переходах", - сообщил Иван Добровольский, старший инспектор отделения пропаганды ОГИБДД МУ МВД "Иркутское".

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят акцию "Недобросовестный водитель". В районе пешеходных переходов они отслеживают нарушителей, которые не пропускают людей. Цель акции - привлечь внимание к проблеме безопасности детей на дорогах.

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