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Автор:
Алексей Келэвро

Олега Геевского поместили в изолятор временного содержания

Опубликовано: 28.02.2017 14:02

Изображение Экс-депутата Олега Геевского поместили в изолятор временного содержания и предъявили обвинения в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Накануне он прибыл в Иркутск для дачи показаний следствию.

Мужчина - один из фигурантов громкого уголовного дела по мошенничеству с земельными участками, некоторое время он скрывался от правосудия заграницей. Накануне адвокат Олега Геевского сообщил правоохранителям номер рейса и часы прибытия подзащитного в Приангарье. Подозреваемого встретили в аэропорту и доставили в следственный отдел. Там его допрашивали 18 часов в рамках сразу нескольких уголовных дел, фигурантами которых являются бывший ректор сельхозакадемии Геннадий Такаландзе и Игорь Наумов, бывший мэр Иркутского района. Об этом сообщает следственный комитет.

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