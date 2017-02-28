По данным ЦБР (2017.02.28)
Выпуск новостей за 27.02.2017 (70.08)
Экс-депутата Олега Геевского поместили в изолятор временного содержания и предъявили обвинения в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Накануне он прибыл в Иркутск для дачи показаний следствию.
Мужчина - один из фигурантов громкого уголовного дела по мошенничеству с земельными участками, некоторое время он скрывался от правосудия заграницей. Накануне адвокат Олега Геевского сообщил правоохранителям номер рейса и часы прибытия подзащитного в Приангарье. Подозреваемого встретили в аэропорту и доставили в следственный отдел. Там его допрашивали 18 часов в рамках сразу нескольких уголовных дел, фигурантами которых являются бывший ректор сельхозакадемии Геннадий Такаландзе и Игорь Наумов, бывший мэр Иркутского района. Об этом сообщает следственный комитет.