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Автор:
Клим Куликов

Результат скандального матча между "Водником" и "Байкал-Энергией" аннулировали

Опубликовано: 28.02.2017 14:00

Изображение Вчера прошло предварительное заседание контрольно-дисциплинарного комитета федерации хоккея с мячом России, на котором рассмотрели материалы игры. В итоге приняли решение переиграть матч на нейтральном поле уже в эту пятницу, 3 марта, в 13.00.

Но есть вероятность, что сценарий первой игры повторится. Директор "Водника" в интервью нашим архангельским коллегам признался, что получил указания от сотрудников федерации, чтобы "Водник" попал в плей-офф на красноярский "Енисей", и им в этом помогут, поэтому команда устроила провокацию.

Дмитрий Минин, спортивный директор ХК "Водник": Федерацией был предложен сценарий. Мы должны были выиграть, чтобы попасть на красноярский "Енисей". У федерации были свои планы по выходу команды в плей-офф.

- Вы дали установку забивать в свои ворота?

Дмитрий Минин, спортивный директор ХК "Водник": Совершенно верно.

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