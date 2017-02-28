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Автор:
Алексей Келэвро

Будьте осторожны: на сайтах знакомств орудуют мошенники

Опубликовано: 28.02.2017 13:57

Изображение Социальные сети стали удобной площадкой для преступного элемента. На различных сайтах знакомств подыскивают будущих жертв и грабители.

Так, в Иркутске двое молодых людей на одном из интернет-ресурсов договорились о встрече. Придя к жертве домой, они выстрелили ему в грудь из травматического пистолета. После забрали ценности. Сума похищенного составила 17 тысяч рублей. Разбойников поймали по горячим следам. Сейчас их будут судить за разбой. Не далее как месяц назад студенты иркутских вузов ловили жертв на приманку. Девушка в социальных сетях приглашала парней на свидания. Однако на месте их ожидали ее подельники. Они избивали кавалеров, забирали деньги и ценности. Сотрудники призывают горожан быть бдительнее к подбору новых интернет-знакомств.

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