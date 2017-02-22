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Автор:
Дарья Матвеева

Конференция, посвященная Ольхону, прошла на Байкале

Опубликовано: 22.02.2017 18:21

Изображение Каким быть самому большому острову Байкала, решали на конференции под названием "Ольхон". Участники - представители региональных властей, местной администрации и бизнеса.

По результатам опроса присутствующих выяснили: 91% участников готовы осуществлять раздельный сбор мусора, больше половины против запрета на въезд автотранспорта на остров, 83% готовы ограничить использование стиральных порошков и моющих средств, содержащих фосфаты. В этом году на конференции собралось в 4 раза больше участников, чем прошлом. "Свершилось и получилось то, что мы планировали на этой конференции. От посадки деревьев на Шаманке, восстановить Шаманский лес, закрыть Сарайский пляж для проезда автотранспорта. Это все получилось в большей или меньшей степени. И, конечно, люди уже с большим воодушевлением пришли для того, чтобы наметить планы на будущее, продолжать работать в экологических направлениях и в экономических", - сказал Сергей Грудинин, предприниматель.

Важно, считают участники конференции "Ольхон", чтобы в этом деле объединились все: и администрация, и местные жители, и предприниматели, чтобы бизнес и хозяйственная деятельность местного населения не наносили ущерб экологии острова.

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