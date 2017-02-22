Автор: Екатерина Лыкова

"Удивительное рядом"

Опубликовано: 22.02.2017 17:50

Ювелирная точность. Для дворников на этой парковке машины не помеха. Работа есть работа. Необычное фото опубликовали в одной из соцсетей. Машина осталась стоять буквально на четырех снежных шпильках. Сильно ли удивился владелец авто, осталось неизвестным.

А если и вы стали свидетелем необычного явления, которое не оставило вас равнодушным, присылайте свои фото- или видеоматериалы на адрес программы news@as.baikal.tv или свяжитесь с нами по телефону 28-10-07. Кстати, автомобилистов просят с пониманием относиться к уборке во дворах и по возможности не парковать машины на время очистки от снега.