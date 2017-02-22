Автор: Ирина Белогривая

Погорельцы нуждаются в помощи

Опубликовано: 22.02.2017 17:45

Пожар лишил дома семью из села Усть-Куда в Иркутском районе. Дом сгорел дотла. Огонь уничтожил и вещи, и документы. Жанна Намыркулова, ее старшая дочь и их дети - всего девять человек - уже неделю живут у односельчанки.

На пепелище собственного дома Жанна Намыркулова сегодня приехала впервые со дня пожара. Среди сгоревших вещей с трудом узнает свой холодильник, обуглившуюся посуду. В этот дом семья Жанны переехала совсем недавно. Строили его собственными силами. Старший сын и внук сами стучали молотками, клали печь. Все было новым: от стен до мебели. Жанна говорит: жили счастливо. И кончилось все в один момент.

Уже неделю женщина вместе с детьми и внуками живет по другому адресу. Их приютила учительница усть-кудинской школы. Люди вообще сразу откликнулись на беду. "Еще пожар даже не потушили, люди начали собирать вещи. И продукты несли. И уже между собой разговаривали, что бытовую технику надо, где будут жить. Решался этот вопрос на уровне всей деревни, не просто отдельных людей", - рассказала Жанна Намыркулова, погорелец.

Жанна Намыркулова поражается людской доброте. Хотя в подобной ситуации уже была. 11 лет назад был такой же пожар. И люди также тогда помогали. С одеждой проблем нет. Не хватает постельного белья, одеял и подушек.

Иван Кликунов как раз из числа неравнодушных. Обратился в местную администрацию с просьбой подписать письмо о помощи в один из благотворительных фондов. Постоянно звонит и спрашивает, чем еще помочь. "Обязательно нужна юридическая помощь. Потому что у людей сгорели абсолютно все документы. У них нет паспортов, нет документов на землю. Все это нужно восстанавливать. А одна мама все это не осилит, конечно", - сказал Иван Кликунов, житель с.Усть-Куда.

Самый главный вопрос сегодня - это новое жилье. Сейчас временно нашли вариант с подселением. Одну небольшую комнату в своем доме предоставил местный житель. Но в ней нет печного отопления. А электричество часто выключают. Да и девятерым там разместиться будет сложно. Нужен дом, говорит Жанна. Хоть какой! Несмотря на беду, семья не унывает. Старшие делают уроки и помогают по хозяйству. А младшие уже приготовили открытки к наступающему празднику. Семья Жанны Намыркуловой не откажется от помощи неравнодушных людей. Телефон – 89642246740.

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