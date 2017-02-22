Автор: Алексей Келэвро

Звезды прайда вновь выходят на иркутский ринг

Опубликовано: 22.02.2017 17:41

Самые сильные представители Приангарья готовятся к ежегодному международному турниру по боям без правил.

Длинные руки позволяют держать достаточную дистанцию для отличной работы в стойке. Эти навыки отработаны у Игоря Константинова до совершенства. Воспитанник школы кикбоксинга, он довольно успешно вошел в элитную бойцовскую среду. Не раз становился победителем на профессиональном ринге. Отличный ударник. Ошеломительный правый не раз отправлял соперников в нокаут.

С малых лет Игоря интересовали боевые искусства, он рос, а вместе с ним и желание побеждать. Именно это привело спортсмена на профессиональный ринг. Сейчас он изучил возможность побеждать даже лежа. Речь идет о ведении поединка в партере. Сражение предстоит в дисциплине смешанных единоборств. "Цель с самого детства такая была, с начальных классов - попробовать, и сейчас уже иду к этому. Все получается, тяжело, правда, но идет", - говорит Игорь Константинов, участник турнира "Прайд ММА Байкал".

Скромный, слегка застенчивый в жизни, а в бою ведет себя яростно и бесстрашно. Не ищет слабые места своего соперника в момент подготовки к бою. Говорит, азарт, импровизация прибавляет сил. "Целеустремленный парень. В то же время позитивный человек. Никогда слова плохого не скажет про соперника своего. Никогда не интересуется их боями. В плане медийности очень скромный. Потрясающий парень, у него большое будущее. Есть ряд ошибок, сейчас мы используем всевозможные площадки, чтобы повысить его профессиональный уровень", - сказал Алексей Ковалев, тренер.

Сейчас Игорь Константинов готовится к очередному профессиональному бою в рамках ежегодного международного турнира среди профессионалов "Прайд ММА Байкал", который состоится 28 февраля на манеже дворца спорта.