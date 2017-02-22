виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-3
Ср
день
-2/-4
Ср
вечер
-6/-8
Чт
ночь
-7/-9

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.8590
Евро/Рубль:
  61.2090

По данным ЦБР (2017.02.22)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Февраль >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Новости - видео

Выпуск новостей за 21.02.2017 (64.97)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Алексей Келэвро

Звезды прайда вновь выходят на иркутский ринг

Опубликовано: 22.02.2017 17:41

Изображение Самые сильные представители Приангарья готовятся к ежегодному международному турниру по боям без правил.

Длинные руки позволяют держать достаточную дистанцию для отличной работы в стойке. Эти навыки отработаны у Игоря Константинова до совершенства. Воспитанник школы кикбоксинга, он довольно успешно вошел в элитную бойцовскую среду. Не раз становился победителем на профессиональном ринге. Отличный ударник. Ошеломительный правый не раз отправлял соперников в нокаут.

С малых лет Игоря интересовали боевые искусства, он рос, а вместе с ним и желание побеждать. Именно это привело спортсмена на профессиональный ринг. Сейчас он изучил возможность побеждать даже лежа. Речь идет о ведении поединка в партере. Сражение предстоит в дисциплине смешанных единоборств. "Цель с самого детства такая была, с начальных классов - попробовать, и сейчас уже иду к этому. Все получается, тяжело, правда, но идет", - говорит Игорь Константинов, участник турнира "Прайд ММА Байкал".

Скромный, слегка застенчивый в жизни, а в бою ведет себя яростно и бесстрашно. Не ищет слабые места своего соперника в момент подготовки к бою. Говорит, азарт, импровизация прибавляет сил. "Целеустремленный парень. В то же время позитивный человек. Никогда слова плохого не скажет про соперника своего. Никогда не интересуется их боями. В плане медийности очень скромный. Потрясающий парень, у него большое будущее. Есть ряд ошибок, сейчас мы используем всевозможные площадки, чтобы повысить его профессиональный уровень", - сказал Алексей Ковалев, тренер.

Сейчас Игорь Константинов готовится к очередному профессиональному бою в рамках ежегодного международного турнира среди профессионалов "Прайд ММА Байкал", который состоится 28 февраля на манеже дворца спорта.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.8283500671387 Sec.