Автор: Клим Куликов

Сборная России потерпела поражение от Швеции

Опубликовано: 22.02.2017 17:34

Первый матч, первое поражение. Женская сборная России по хоккею с мячом не старше 17 лет провела стартовую игру на первенстве мира. Соперником подопечных Александра Межуева были действующие чемпионы - сборная Швеции. Несмотря на то, что играли самые младшие, встреча была взрослой.

Какой матч должен стать первым на первенстве как ни Россия - Швеция. Законодатели моды в хоккее с мячом. И первые минуты показали, что если эти команды будут играть так весь чемпионат, то будет интересно. Хозяева, гонимые трибунами вперед, создали несколько хороших моментов. Но открылась сразу первая проблема - реализация. Россиянки просто не знали, в какой угол ворот бросать. Дальше выяснилось, наши играют каждый сам за себя. Порой просто захлебывались в защите шведок. "У нас атакующая линия собрана из разных команд. Просто мы физически не успеваем. И наладить коллективную атаку. Ставка на индивидуальное мастерство. Но они должны все это делать в паре. А они бегут по одному. Один с мячом, потом второй с мячом", - прокомментировал Александр Межуев, главный тренер сборной России по хоккею с мячом U-17.

Шведки же были спокойны. Выглядели этакими знатоками. И пас в клюшку, и по воротам бьют уверенно. Стало понятно: гол не за горами. В середине первого тайма Элин Карлссон забивает первый мяч на первенстве.

То, что Швеция не забила еще и еще, надо сказать "спасибо" вратарю. Полина Балашова крутилась, как белка в колесе, вытащив несколько мертвых мячей. Это единственная линия, за которую спокойно. Шведки просто не могли ее пробить. А полевые игроки в основном быстро катались, не создав ни одного опасного момента после перерыва. Наши были быстрее, но не умнее. "Несмотря на то, что мы в Швеции очень серьезно готовились к этому первенству и были готовы ко всему, сборная России нас удивила, прежде всего, своей скоростью. Хорошо, что мы победили, но мы можем лучше", - сказала Анника Лундберг, главный тренер сборной Швеции U-17.

0:1 - сборная России стартует на домашнем первенстве мира с поражения. Но, как говорится, еще рано делать выводы.