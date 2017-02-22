Автор: Внеш. корр.

Самка эму в иркутской зоогалерее снесла яйцо

Опубликовано: 22.02.2017 17:27

В иркутской зоогалерее сегодня свой праздник. В ночь на 22 февраля у пары австралийских страусов появилось прибавление. Самка эму впервые за 6 лет пребывания в зоопарке снесла яйцо. При этом в дикой природе страусы несутся ежегодно.

Птица долгое время жила в вольере одна. Молодого самца к ней подселили в октябре прошлого года. Теперь сотрудники зоогалереи всерьез намерены выводить птенцов. "Где-то через день, через два она будет нести, мы надеемся, еще яйца. То есть там штук хотя бы 10 должно быть. И уже после этого мы попробуем заложить в инкубатор. Надежда на птенцов, конечно, есть у нас. Потому что самец хоть и молодой, но все-таки уже сформированный. В инкубатор все-таки заложим, в любом случае попробуем", - рассказала Людмила Ивушкина, руководитель иркутской зоогалереи.

Для Иркутска это первый случай, когда эму несутся в неволе. Кстати, необычный изумрудный цвет яиц - явление для этого вида птиц вполне обычное. Посмотреть и даже потрогать уникальный экспонат посетители зоопарка смогут вплоть до воскресенья. Главное, не уронить будущего птенца.

Изображения новости