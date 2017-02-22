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Автор:
Альфия Еремеева

О настоящих мужчинах Иркутска

Опубликовано: 22.02.2017 17:21

Изображение Настоящие герои - это не только защитники Родины и спасатели. Небольшие, но очень значимые подвиги ежедневно совершают те, кто не пасует перед трудностями. С такими мужчинами встретилась съемочная группа программы "Новости".

Прогулки по заснеженному лесу не редкость, а обычное дело. Для своих сыновей у Евгения всегда найдется время. А особо внимание необходимо старшему Грише. У мальчика аутизм. Внешне он ничем не отличается от сверстников, но родители знают, каких усилий стоит каждый шаг в развитии мальчика. Хотя воспитывают Гришу так же, как и других детей. Кстати, их у Евгения четверо. "Первый тяжело, второй тяжело, каждый следующий уже без разницы. Если вы проявите свою волю, характер, он будет понимать, что вы главный. Если он будет предоставлен самому себе, то они начинают замыкаться, проявлять свои индивидуальные навыки, способности, которые у них есть, и давить все остальные. Окружающий мир подстраивать под себя. То есть он не будет в социуме", - считает Евгений Чорнокоза, многодетный отец.

О том, как важно детям-инвалидам быть в обществе, хорошо знает и руководитель театра танца Владимир Лопаев. Уже не первый год он занимается с теми, у кого диагноз ДЦП. В новом спектакле о двух мирах задействованы танцоры с нарушениями развития. Один из них - пятилетний Богдан. Его роль одна из самых важных в постановке. Он задает ритм всему действию. Впрочем, преодоление физических зажимов - это еще не все. Главная задача - не стесняться своего диагноза и через творчество рассказывать свою историю. "Во-первых, эмоциональный аспект идет. Во-первых, волнение перед выступлением, во время выступления, после это обмен со зрителями, хлопки, цветы. И они это уже ощутили. Выдергиваем их из зоны комфорта. То, что они находятся в четырех стенах или родители их куда-то водят, мы расширяем это общение. Самое главное - общение. Найти круг общения другой совсем", - говорит Владимир Лопаев, режиссер театра танца.

И одной сценой артисты не ограничиваются. Их ждут гастроли в других городах и участие в крупных конкурсах. Ведь нам с вами стоит помнить: особые семьи рядом.

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