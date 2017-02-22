Автор: Виктория Малая

Учения силовых структур прошли в Черемхово

Опубликовано: 22.02.2017 17:16

Стрельба в полиции. Группа террористов в Черемхово захватила местный отдел МВД. Преступники требовали освободить их друзей-заключенных из мест лишения свободы. Чем все закончилось, расскажем далее.

Здание захватили буквально за пару минут. В заложниках десятки человек. Террористы непреклонны: ради спасения своих друзей-уголовников они готовы пойти на все. Крики и выстрелы. Срабатывает сигнализация. К зданию мгновенно подъезжают силовые и экстренные службы. В городе перекрыли улицы и дороги. Преступники требуют предоставить им свободный коридор и машину, чтобы уехать из города. Но во время погрузки в автобус по террористам открыли огонь.

Учения прошли успешно, преступников обезвредили в короткие сроки. Отработали и второй вариант, более сложный - штурм здания. Сценарий максимально близкий к натуральному. Террористов играют сами силовики, которые знают все приемы, направленные против них. В учениях задействовали более 300 человек. Руководство отметило: уровень подготовки специалистов отличный.

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