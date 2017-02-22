Автор: Екатерина Лыкова

Кирилл Торопов вышел на свободу

Опубликовано: 22.02.2017 17:11

Экс-министр промышленности Иркутской области Кирилл Торопов вышел на свободу. Благодаря апелляции. Об этом сообщает Мосгорсуд. Ранее бывшего чиновника приговорили к двум годам колонии за мошенничество.

Напомним, в 2014 году Торопов возглавлял дирекцию по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области. А затем занял пост министра промышленной политики и лесного комплекса. Правда, всего на два месяца. В октябре того же года его задержали по подозрению в финансовых махинациях с бюджетными средствами, которые предполагалось направить на строительство дороги в Бодайбо.