Автор: Клим Куликов

Секретная школа водолазов работала на Байкале в годы ВОВ

Опубликовано: 22.02.2017 15:07

Когда мы говорим "специалист", мы подразумеваем мастера своего дела, умельца высшего класса. Редкое звание "водолазный специалист" отвечает всем критериям. В годы Великой Отечественной войны в Приангарье функционировала секретная школа водолазов. На Байкале готовили будущих воинов подводного фронта.

Вклад водолазов в победу в Великой Отечественной войне такой же огромный, как и любых других войск. В октябре 1941 года, когда враг вплотную подошел к Севастополю, 17 военно-морскую школу младших специалистов передислоцировали сначала в Астрахань, а затем в поселок Слюдянка на берегу озера Байкал. Здесь в течение двух лет готовили кадры для отправки на фронт. И все под грифом "секретно". "У старых жителей в памяти было такое, что морячки тут были. Это было очень модно. Танцы в клубе на площадке. Девчонки с ума сходили по ним. Но сейчас стариков никого нет", - говорит Игорь Скорлов, председатель совета ветеранов.

С тех пор на дне озера от тренажеров осталась лишь пристань. Школа выпускала новых водолазов каждые полгода. Условия, в которых обучались солдаты, были абсолютно другими, чем в южных регионах. Выпускники благодаря жестоким морозам были готовы к решению серьезных задач. "Поисковики нашли, что с ними занимался врач. Он определял, что здесь условия намного сложнее, чем на море. Он составлял таблицы, я их, правда, не видел, но врач доказал, что они дают воину-подводнику психологический стресс", - рассказал Алексей Садовский, спасатель 1 класса БПСО МЧС России по Иркутской области.

С тех пор героизм и рискованность профессии никуда не пропали. Каждый водолаз готов ко всему. Эти люди не знают слов "паника" и "страх". Надо принимать решение сию секунду в безграничных водах, где помощь только на поверхности. "Если говорить про открытый Байкал, то разницы особой нет. Единственное, что лед над тобой. А так и зимой, и летом вода холодная. Летом вода градусов 6-7. А сегодня ноль градусов", - сказал Александр Корташов, спасатель 3 класса БПСО МЧС России по Иркутской области.

К сожалению, чаще всего аквалангисты работают там, где спасать уже некого. Но, как в любом сражении, главное - добиться мира на земле, в воздухе и в воде.