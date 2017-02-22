виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-3
Ср
день
-2/-4
Ср
вечер
-6/-8
Чт
ночь
-7/-9

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.8590
Евро/Рубль:
  61.2090

По данным ЦБР (2017.02.22)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Февраль >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Новости - видео

Выпуск новостей за 21.02.2017 (64.97)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Клим Куликов

Секретная школа водолазов работала на Байкале в годы ВОВ

Опубликовано: 22.02.2017 15:07

Изображение Когда мы говорим "специалист", мы подразумеваем мастера своего дела, умельца высшего класса. Редкое звание "водолазный специалист" отвечает всем критериям. В годы Великой Отечественной войны в Приангарье функционировала секретная школа водолазов. На Байкале готовили будущих воинов подводного фронта.

Вклад водолазов в победу в Великой Отечественной войне такой же огромный, как и любых других войск. В октябре 1941 года, когда враг вплотную подошел к Севастополю, 17 военно-морскую школу младших специалистов передислоцировали сначала в Астрахань, а затем в поселок Слюдянка на берегу озера Байкал. Здесь в течение двух лет готовили кадры для отправки на фронт. И все под грифом "секретно". "У старых жителей в памяти было такое, что морячки тут были. Это было очень модно. Танцы в клубе на площадке. Девчонки с ума сходили по ним. Но сейчас стариков никого нет", - говорит Игорь Скорлов, председатель совета ветеранов.

С тех пор на дне озера от тренажеров осталась лишь пристань. Школа выпускала новых водолазов каждые полгода. Условия, в которых обучались солдаты, были абсолютно другими, чем в южных регионах. Выпускники благодаря жестоким морозам были готовы к решению серьезных задач. "Поисковики нашли, что с ними занимался врач. Он определял, что здесь условия намного сложнее, чем на море. Он составлял таблицы, я их, правда, не видел, но врач доказал, что они дают воину-подводнику психологический стресс", - рассказал Алексей Садовский, спасатель 1 класса БПСО МЧС России по Иркутской области.

С тех пор героизм и рискованность профессии никуда не пропали. Каждый водолаз готов ко всему. Эти люди не знают слов "паника" и "страх". Надо принимать решение сию секунду в безграничных водах, где помощь только на поверхности. "Если говорить про открытый Байкал, то разницы особой нет. Единственное, что лед над тобой. А так и зимой, и летом вода холодная. Летом вода градусов 6-7. А сегодня ноль градусов", - сказал Александр Корташов, спасатель 3 класса БПСО МЧС России по Иркутской области.

К сожалению, чаще всего аквалангисты работают там, где спасать уже некого. Но, как в любом сражении, главное - добиться мира на земле, в воздухе и в воде.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5815901756287 Sec.