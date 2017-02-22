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Автор:
Марина Беклемишева

В усадьбе Сукачева открылась "Честь и отвага"

Опубликовано: 22.02.2017 14:58

Изображение Как защищали отчизну сотни лет назад, расскажут в усадьбе Сукачева. Сегодня в музее открыли выставку "Честь и отвага". Десятки экспонатов - свидетели кровавых сражений и великих побед Российской империи.

Это оружие XVIII-XIX веков: офицерские драгунские шашки, пистолет, пехотный тесак, солдатский бебут. А также награды тех времен: медали, ордена, нагрудные знаки. Все изделия подлинные, из фондов музея и частных коллекций. Среди них есть особо ценные награды. Например, медали "Освобождение Москвы" 1812 года, "За беспорочную службу в полиции", "За покорение Западного Кавказа", знак ордена Святого Владимира IV степени и даже Георгиевский крест. "Это орден чисто за военные заслуги, чисто за мужество, проявленные именно в боевых действиях, не за гражданскую службу. Он был предназначен для солдат, для нижних офицерских чинов", - сказал Алексей Полынцев, научный сотрудник отдела ИОХМ "Усадьба Сукачева".

Все подлинные экспонаты лежат в витринах под охраной сигнализации. А вот копии орденов и медалей посетители музея могут подержать в руках. Среди них муляжи очень ценных наград: ордена Андрея Первозванного, Святого Станислава и Святой Ольги. К слову, последний за всю историю государства вручили лишь один раз. Награду получила Вера Николаевна Панаева, которая в I Мировой войне потеряла трех сыновей, все они были офицерами и кавалерами ордена Святого Георгия IV степени. Выставка "Честь и отвага" открыта до конца марта.

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