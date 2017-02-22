Автор: Лариса Марковская

Роман Кузнецов стал победителем международного турнира по тхэквондо в Анталии

Опубликовано: 22.02.2017 14:28

Иркутянин выступал в весовой категории свыше 87 килограммов. Спортсмен провел четыре схватки, в финале победил соперника из Турции. Третье место разделили между собой тхэквондисты из Польши и Франции.

Брат Романа Олег Кузнецов также выступал на этих соревнованиях. Он выиграл первый бой и должен был состязаться с Романом. Однако братья даже не стали биться. Поскольку Роман сейчас выше в рейтинге, он занимает 10 место в мировом и 16 в олимпийском, он и пошел дальше. Чтобы гарантировать участие в Олимпийских играх, нашим спортсменам нужно попасть в шестерку сильнейших тхэквондиствов олимпийского рейтинга.

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