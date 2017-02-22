Автор: Екатерина Лыкова

Срок задержания для подозреваемых по делу об отравлении "Боярышником" продлен

Опубликовано: 22.02.2017 14:25

Восемь фигурантов дела об отравлении "Боярышником" останутся под арестом еще на два месяца. Ленинский районный суд Иркутска продлил срок задержания для подозреваемых. Еще один человек теперь будет под домашним арестом. Такая же мера пресечения еще у восьми фигурантов. Выпустили из-под домашнего ареста женщину, которая работала продавцом в торговой точке, где продавали "Боярышник".

По уголовному делу о массовом отравлении обвиняются 22 человека. Большинство из них предприниматели, которые реализовывали "Боярышник", а также их сотрудники. Об этом сообщает ТАСС. В связи с массовым отравлением отстранили от должности заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области и заместителя министра имущественных отношений региона. Напомним, метиловым спиртом отравились 123 человека, 76 скончались.