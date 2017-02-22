Автор: Яна Романова

Черемховский интернат вновь начнет работу

Опубликовано: 22.02.2017 14:22

Прогремевший на всю страну черемховский интернат снова откроют в марте. Летом прошлого года в соцучреждении зафиксировали вспышку кишечной инфекции. Погибли четверо воспитанников.

Следствие возбудило несколько уголовных дел, главного врача городской больницы Черемхово уволили. Всех детей немедленно перевели в другие подобные интернаты. В здании провели ремонт, приобрели дополнительное оборудование и инвентарь. После открытия в марте учреждение сохранит свой профиль, туда вернут 56 воспитанников от 4 до 15 лет с умеренной или тяжелой умственной отсталостью.