По данным ЦБР (2017.02.22)
Выпуск новостей за 21.02.2017 (64.97)
Четыре дня большого праздника спорта! В Иркутске сегодня торжественно стартовал V чемпионат мира по хоккею с мячом среди девушек. Такое масштабное первенство в столице Восточной Сибири впервые.
Красочное открытие провели на иркутском стадионе "Труд". После театрализованного представления с использованием российской символики на лед вышли хоккеисты всех пяти команд-участниц: Норвегии, Финляндии, Швеции и России, впервые на чемпионате сборная Китая. Действующие чемпионы - шведки. Хозяева первенства золотыми призерами стали лишь однажды, в 2009 году. "Мы надеемся, что наши девчонки на Сибирской земле покажут хороший хоккей. Вместе с ними играют участницы из Московской и Свердловской областей. Я хочу пожелать всем командам, которые к нам приехали, впервые у нас здесь Китай, всем успехов", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.
Напутственные слова командам-участницам сказал и мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Начал глава по-русски: сказал о бескомпромиссной, яркой борьбе, острых поединках, спортивных эмоциях, а после блеснул знаем английского: "Пусть, конечно, победит сильнейший. Дорогие друзья, я рад вас приветствовать в нашем городе. Удачи!".
|Стартовал чемпионат мира по хоккею с мячом среди девушек
|Анонимный посетитель
|22 февраля 2017 г., 18:48
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Сообщений: 52062
Регистрация: 01.01.2010
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|Анонимный посетитель
|22 февраля 2017 г., 18:48
|
Сообщений: 52062
Регистрация: 01.01.2010
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ХСМ писал(а):