Автор: Яна Романова

Стартовал чемпионат мира по хоккею с мячом среди девушек

Опубликовано: 22.02.2017 14:20

Четыре дня большого праздника спорта! В Иркутске сегодня торжественно стартовал V чемпионат мира по хоккею с мячом среди девушек. Такое масштабное первенство в столице Восточной Сибири впервые.

Красочное открытие провели на иркутском стадионе "Труд". После театрализованного представления с использованием российской символики на лед вышли хоккеисты всех пяти команд-участниц: Норвегии, Финляндии, Швеции и России, впервые на чемпионате сборная Китая. Действующие чемпионы - шведки. Хозяева первенства золотыми призерами стали лишь однажды, в 2009 году. "Мы надеемся, что наши девчонки на Сибирской земле покажут хороший хоккей. Вместе с ними играют участницы из Московской и Свердловской областей. Я хочу пожелать всем командам, которые к нам приехали, впервые у нас здесь Китай, всем успехов", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Напутственные слова командам-участницам сказал и мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Начал глава по-русски: сказал о бескомпромиссной, яркой борьбе, острых поединках, спортивных эмоциях, а после блеснул знаем английского: "Пусть, конечно, победит сильнейший. Дорогие друзья, я рад вас приветствовать в нашем городе. Удачи!".