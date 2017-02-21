Автор: Лариса Марковская

Машину эвакуировали вместе с ребенком

Опубликовано: 21.02.2017 20:48

Автомобиль с двухлетним ребенком в салоне эвакуировали сегодня со стоянки у торгового центра в Иркутске. Родители оставили машину на парковке для инвалидов, а сами ушли по магазинам.

Вернулись через 25 минут. Авто уже не было. Забрать ребенка удалось только со штрафстоянки. По словам эвакуаторщика, стекла в автомобиле затонированы, поэтому спящего мальчика он не заметил. В итоге отца ребенка оштрафовали на пять тысяч рублей за парковку на месте под знаком "место для инвалидов". Также родителей мальчика привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Сотрудники полиции призывают не оставлять маленьких детей в салоне. Подобные случаи уже были в Иркутске, машины с детьми эвакуировали с улиц Горького и Карла Маркса.

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