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Автор:
Екатерина Лыкова

8 тонн одежды принесли неравнодушные иркутяне за месяц

Опубликовано: 21.02.2017 17:47

Изображение Каждый день люди наполняли специальные контейнеры в четырех торговых точках города. Вещи уже нашли новых хозяев.

Большую часть передали в благотворительный фонд "Оберег", также одежду направили в центр помощи "Альтернатива". В этих организациях каждый нуждающийся может получить одежду и обувь. Сбор продолжается. Вещи, которые уже непригодны, пойдут в зоопарки на подстилку животным. Небольшую часть продадут по сниженной цене в благотворительном магазине. Вырученные средства направят на добрые дела. А 90% отдадут в благотворительные организации и нуждающимся.

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