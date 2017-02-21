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Автор:
Яна Романова

У Байкала будет паспорт!

Опубликовано: 21.02.2017 17:44

Изображение В официальном документе важно все: от сохранения уникальной экосистемы озера до создания условий для экономического развития территории. Вопрос: как найти баланс для природы, жителей и бизнеса?

Принцип: не запрещать, а находить решения. Задача: не упустить время. В байкальский паспорт запишут лучшие идеи и предложения по сохранению уникальной экосистемы озера. Документ в окончательном варианте будет готов к концу апреля. От Иркутской области в него могут попасть более 100 проектов. Возведение очистных сооружений, развитие товарного рыбоводства, восстановление леса после пожаров, а еще строительство автодорог, развитие придорожного сервиса – и все на балансе природы и бизнеса. "Безвыходных ситуаций не бывает, нужно засучить рукава, ведь это общий интерес", - считает Сергей Ястребов, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ.

Это будет новая модель жизни на территории вокруг Байкала. Работать над ее созданием будут совместно с федеральным центром и комплексно, в том числе внося изменения в законодательство. "Для обеспечения комплексного развития Байкальской природной территории необходимо создание новой системы обращения с отходами, сбалансированное развитие туризма с учетом рекреационной нагрузки на территорию, достижение здесь роста экономики и инвестиций, создание необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры", - подчеркнул Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Предложения в совместный проект внесет и Бурятия. Например, сегодня на той стороне Байкала обсуждают перевод котельных на экологически чистые технологии, а также развитие туризма, разведение ценных пород рыб. Идеи, как сохранить мировое достояние, собирают до 1 марта.

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