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Автор:
Виктория Малая

В Братске полицейские задержали подозреваемых в наркоторговле

Опубликовано: 21.02.2017 17:40

Изображение По данным следствия, группировка организовала широкую сеть сбыта запрещенных веществ в нескольких районах региона. Семь жителей Братска сейчас находятся под стражей, еще двое под подпиской о невыезде. При обыске у подозреваемых изъяли героин, расфасованный для так называемых закладок.

"Проведена серия результативных обысковых мероприятий, в рамках которых сотрудники полиции и ФСБ изъяли свыше 300 граммов героина, мобильные телефоны, денежные средства, предположительно, добытые преступным путем, и ряд других вещественных доказательств", - сообщил Герман Струглин, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

А несколько дней назад аналогичную операцию провели в Ангарске. Там изъяли из оборота больше четырех килограммов гашиша стоимостью около полумиллиона рублей.

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