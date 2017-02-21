Автор: Екатерина Лыкова

Незаконное место для отвала снега обнаружили в Иркутске

Опубликовано: 21.02.2017 17:37

Предприимчивые люди свозят большими машинами снег и строительный мусор в район Иркутской ТЭЦ. Бдительные горожане сняли на фото и видео нарушителей.

Здесь обустроили небольшой незаконный полигон. Судя по объему, снег сюда привозили не один раз. Место для отвала незаконное, пояснили в администрации Иркутска. Нарушителям грозит штраф, также предстоит очистить территорию. "По данному случаю будут проводиться розыскные мероприятия, уже были случаи незаконного складирования снега, нарушители привлечены к административной ответственности. Хочется попросить, если видите такой факт, то, пожалуйста, проведите фотосъемку, чтобы видно было номера автотранспорта", - сказал Александр Форсюк, начальник отдела коммунального хозяйства Свердловского округа администрации г.Иркутска.

Обо всех нарушениях можно сообщать на горячие линии округов. Штраф для нарушителей может составлять до 50 тысяч рублей. Единственное законное место для отвала снега - полигон.

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