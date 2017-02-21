Автор: Николай Бессонов

Сразу 270 домов-беспризорников появились в Иркутске

Опубликовано: 21.02.2017 17:27

Старая управляющая компания там приказала долго жить, а новая еще не появилась. В итоге как всегда страдают обычные люди.

У Анны Татауровой и всей ее семьи сегодня выдалась "веселая" ночь. Люди почти не спали. В три часа семья проснулась от шума в системе отопления, поняли сразу: авария. Первым делом начали звонить в управляющую компанию, но найти тех, кто обязан помочь, оказалось не так-то просто. "Диспетчерской номер недоступен, другие номера не отвечают. Мы начали в интернете искать какую-нибудь аварийную службу и нашли номер телефона управляющей компании "Прогресс". Вроде бы как нас "Приморский" сейчас передал туда, наш дом. Там нам с недовольством девушка ответила: как вы меня уже достали. Мы начали звонить в экстренную службу 112, там нас выслушали, сказали, что направят аварийную машину", - рассказала Анна Татаурова, жилец дома №39 на ул.Бородина.

В итоге на помощь пришли только экстренные службы. Причина всех бед юридическая. Печально известная компания "Приморский", которая на бумаге обслуживает, в том числе, и этот дом сейчас в стадии банкротства. В итоге сразу полторы сотни многоквартирных домов Иркутска оказались бесхозными, фактически коммунальными сиротами. Сама управляющая компания уже закрылась, а для тех, кто все-таки нуждается в помощи, здесь есть объявление, где просят обращаться в другую управляющую компанию. При этом диспетчерское обслуживание, как здесь указано, должно производиться круглосуточно.

Пока суд да дело, аварийное обслуживание беспризорных зданий на себя взяла другая управляющая компания. Им уже не раз приходилось латать чужие дыры. Так, на прошлой неделе без тепла остались сразу три десятка многоэтажек в Свердловском районе. Аварию устранили оперативно. Обещают помочь и в этот раз.

Лев Шалагинов, исполнительный директор управляющей компании: В настоящий момент туда завезен весь необходимый материал для устранения аварийной ситуации. То есть в течение часа туда приедет бригада - сварщик, слесарь. Будут предприняты все меры для того, чтобы в течение 3-4 часов авария была устранена и тепло появилось в доме.

Светлана Колотовкина, глава Свердловского округа г.Иркутска: В отношении УК "Приморский" введена процедура банкротства, стадия - наблюдение. Это не является основанием для прекращения деятельности. Однако управляющая компания закрыла офис, прекратила начисления за коммунальные услуги и деятельность по обслуживанию МКД не ведет. Несмотря на это, муниципальные предприятия "Водоканал" и "Спецавтохозяйство" деятельность осуществляют.

Но это только текущие проблемы. Светлое и, самое главное, теплое будущее теперь в руках самих жильцов. Сейчас им необходимо провести общее собрание и определиться с новой управляющей компанией. Другой вопрос: согласится ли выбранное домоуправление принять столь беспокойное хозяйство, которое, судя по всему, пустили на самотек.