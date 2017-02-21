виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-19
Ср
утро
-11/-13
Ср
день
-2/-4
Ср
вечер
-6/-8

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  58.0967
Евро/Рубль:
  61.6987

По данным ЦБР (2017.02.21)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Февраль >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Новости - видео

Выпуск новостей за 21.02.2017 (64.97)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Николай Бессонов

Сразу 270 домов-беспризорников появились в Иркутске

Опубликовано: 21.02.2017 17:27

Изображение Старая управляющая компания там приказала долго жить, а новая еще не появилась. В итоге как всегда страдают обычные люди.

У Анны Татауровой и всей ее семьи сегодня выдалась "веселая" ночь. Люди почти не спали. В три часа семья проснулась от шума в системе отопления, поняли сразу: авария. Первым делом начали звонить в управляющую компанию, но найти тех, кто обязан помочь, оказалось не так-то просто. "Диспетчерской номер недоступен, другие номера не отвечают. Мы начали в интернете искать какую-нибудь аварийную службу и нашли номер телефона управляющей компании "Прогресс". Вроде бы как нас "Приморский" сейчас передал туда, наш дом. Там нам с недовольством девушка ответила: как вы меня уже достали. Мы начали звонить в экстренную службу 112, там нас выслушали, сказали, что направят аварийную машину", - рассказала Анна Татаурова, жилец дома №39 на ул.Бородина.

В итоге на помощь пришли только экстренные службы. Причина всех бед юридическая. Печально известная компания "Приморский", которая на бумаге обслуживает, в том числе, и этот дом сейчас в стадии банкротства. В итоге сразу полторы сотни многоквартирных домов Иркутска оказались бесхозными, фактически коммунальными сиротами. Сама управляющая компания уже закрылась, а для тех, кто все-таки нуждается в помощи, здесь есть объявление, где просят обращаться в другую управляющую компанию. При этом диспетчерское обслуживание, как здесь указано, должно производиться круглосуточно.

Пока суд да дело, аварийное обслуживание беспризорных зданий на себя взяла другая управляющая компания. Им уже не раз приходилось латать чужие дыры. Так, на прошлой неделе без тепла остались сразу три десятка многоэтажек в Свердловском районе. Аварию устранили оперативно. Обещают помочь и в этот раз.

Лев Шалагинов, исполнительный директор управляющей компании: В настоящий момент туда завезен весь необходимый материал для устранения аварийной ситуации. То есть в течение часа туда приедет бригада - сварщик, слесарь. Будут предприняты все меры для того, чтобы в течение 3-4 часов авария была устранена и тепло появилось в доме.

Светлана Колотовкина, глава Свердловского округа г.Иркутска: В отношении УК "Приморский" введена процедура банкротства, стадия - наблюдение. Это не является основанием для прекращения деятельности. Однако управляющая компания закрыла офис, прекратила начисления за коммунальные услуги и деятельность по обслуживанию МКД не ведет. Несмотря на это, муниципальные предприятия "Водоканал" и "Спецавтохозяйство" деятельность осуществляют.

Но это только текущие проблемы. Светлое и, самое главное, теплое будущее теперь в руках самих жильцов. Сейчас им необходимо провести общее собрание и определиться с новой управляющей компанией. Другой вопрос: согласится ли выбранное домоуправление принять столь беспокойное хозяйство, которое, судя по всему, пустили на самотек.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 2.0328109264374 Sec.