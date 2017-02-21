Автор: Алексей Келэвро

В Братске продавали билеты на несуществующий концерт

Опубликовано: 21.02.2017 17:07

Вместо песен Льва Лещенко разбирательства в полиции. В Братске продали билеты на концерт, который не состоится. Народного артиста мечтали услышать, в том числе, члены общества инвалидов, но потеряли не только деньги, но и надежду на встречу со звездой.

Как в песне популярного артиста, попрощались со своими деньгами жители Братска. Купили билеты на концерт Льва Лещенко. Однако попасть на выступление по ним не смогут. Попались на уловку мошенников и инвалиды из городской организации "Оптимист". Выгодное предложение и только для вас, рассказал председателю организации вежливый голос по телефону. "Я позвонил после этого в "Братск-АРТ", спросил, есть ли такая фирма, можно ли у них покупать билеты? Мне сказали: да, мы сами продаем в своей кассе эти билеты, поэтому все здесь нормально", - рассказал Виктор Тепляков, председатель общественной организации инвалидов "Оптимист".

Семь билетов по цене 1250 рублей за штуку директор "Сибирского концертного агентства" Елена Степаненко инвалидам принесла лично. Какие могут быть сомнения? Есть печати, организация реально зарегистрирована, договоренность с артистом о концерте в городе металлургов существует. После выяснилось, что договоренности эти не выполнили и концерт не состоится. Деньги вернули только тем, кто покупал билеты в кассе концертного центра "Братск-АРТ". А вот касса Елены Степаненко работает только на вход. И деньги женщина возвращать не собиралась. Она просто отключила телефон, оставив очередь обманутых людей, в которую встали и работники концертного агентства. "Она мне объясняла, почему денег нет, говорила: я сейчас очень много вложила в этот концерт. Что, мол, деньги будут тогда, когда концерт пройдет, получим все деньги от ТКЦ "Братск-АРТ". Я должна была получить 40 с лишним тысяч за два месяца. Плюс там еще деньги, которые я потратила. Я покупала штампики свои, распечатывала сама визитки. Сама все расклеивала, все эти афиши, сама приглашала своих друзей, которым я из своего кармана платила в итоге. Мы созванивались с девушкой, которая работала у нее в Иркутске, та тоже в такой же ситуации, как я оказалась, без денег, с нее трясли эти деньги за билеты, видимо, тоже не отдала", - сообщила представитель концертного агентства в Братске.

Виктор Тепляков, председатель общественной организации инвалидов "Оптимист": Я позвонил в этот офис на Советскую, 2. Она мне сказала, что это представитель. Руководитель фирмы этой не отвечает на телефонные звонки, что она и ей задолжала за 2 месяца, что она тут реализовывала эти билеты кому-то.

Алена Морозова, член организации инвалидов: Когда Виктор Алексеевич пришел и сказал, что не получается, что его отменили, я расстроилась, что вот так вот получилось, что деньги не вернули.

Сейчас этим делом занимается полиция. Оказывается, фирма-распространитель зарегистрирована в Красноярске, и запрос направлен в территориальное отделение МВД. Не исключено, что пострадавших от рук Елены Степаненко может быть больше. Билеты по спеццене расходились быстро. А в начале марта братская публика все же сможет насладиться выступлением любимого певца. Правда, на этот раз артиста везет совсем другое, проверенное концертное агентство.