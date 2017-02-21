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Автор:
Ирина Белогривая

Спортобзор

Опубликовано: 21.02.2017 14:26

Изображение Стал известен соперник ангарского "Ермака" на стадии одной восьмой плей-офф. В выходные команда встречается с нижнетагильским "Спутником". А в Байкальске завершился чемпионат и первенство области по горным лыжам. Подробности в спортивном обзоре.

Ангарский "Ермак" сыграет с нижнетагильским "Спутником" в 1/8 финала Кубка "Братины". Встречи запланированы на ближайшие выходные, 25 и 26 февраля, на поле "Спутника". А уже 1 и 2 марта ангарчане будут принимать гостей у себя дома. Играют до четырех побед. Выигравшая команда будет бороться в 1/4 финала. Напомним, ранее "Ермаку" удалось четыре раза преодолеть первый круг. А вот в полуфинале команда не побывала ни разу.

В Байкальске завершилось первенство области по горнолыжному спорту. 120 спортсменов соревновались в трех дисциплинах. Среди мужчин старше 2000 года золото во всех взял иркутянин Павел Вставский. В этой же категории у женщин лучшей стала тоже иркутянка Дарья Таранова. На ее счету 2 медали высшего достоинства в слаломе-гиганте 1 и 2. В слаломе не было равных Валерии Аксеновой. А в самой младшей категории среди спортсменов 2005-2006 годов рождения абсолютным победителем стал Никита Иванов из Олхи. У него три золота. Среди девушек у Ники Тютриной два первых места. У Майи Пучковой победа в слаломе.

А любителей беговых лыж приглашают поучаствовать в зимнем многоборье ГТО. Оно пройдет в Иркутске 12 марта. Мужчин ждет лыжная дистанция в 5 км и подтягивание на перекладине. А для женщин отжимание и трехкилометровая трасса. Также в программе стрельба из пневматической винтовки. Результаты пойдут в официальный зачет выполнения норм ГТО. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru и получить допуск от врача. После до 3 марта отправить заполненную заявку на электронную почту sport.rassvet@ya.ru. Форму заявки можно найти на сайте Лига-ГТО.рф.

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