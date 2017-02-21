виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-19
Ср
утро
-11/-13
Ср
день
-2/-4
Ср
вечер
-6/-8

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  58.0967
Евро/Рубль:
  61.6987

По данным ЦБР (2017.02.21)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Февраль >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Новости - видео

Выпуск новостей за 21.02.2017 (64.97)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Марина Беклемишева

Денис Мацуев проведет три творческих вечера в Иркутске

Опубликовано: 21.02.2017 14:25

Изображение Пасхальные встречи вместо рождественских. Денис Мацуев все же приедет с концертами в родной город. Сегодня утром началась продажа билетов на выступления народного артиста в Иркутске.

В апреле на сцене музыкального театра маэстро проведет три творческих вечера. Но в отличие от концертов фестиваля "Звеёзды на Байкале" эти встречи со зрителем не вызвали ажиотажа у билетных касс. Очередей, как в августе, нет, дежурства у дверей театра с четырех утра тоже, как и ссор за лучшие места по лучшим ценам. 18 апреля народный артист России сыграет сольный концерт. Ппублика услышит произведения Бетховена и Чайковского. 19-го пианисту будет аккомпанировать губернаторский симфонический оркестр Иркутской филармонии, а третий вечер станет джазовым. В концерте примут участие победители всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица".

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 3.0676069259644 Sec.