Автор: Марина Беклемишева

Денис Мацуев проведет три творческих вечера в Иркутске

Опубликовано: 21.02.2017 14:25

Пасхальные встречи вместо рождественских. Денис Мацуев все же приедет с концертами в родной город. Сегодня утром началась продажа билетов на выступления народного артиста в Иркутске.

В апреле на сцене музыкального театра маэстро проведет три творческих вечера. Но в отличие от концертов фестиваля "Звеёзды на Байкале" эти встречи со зрителем не вызвали ажиотажа у билетных касс. Очередей, как в августе, нет, дежурства у дверей театра с четырех утра тоже, как и ссор за лучшие места по лучшим ценам. 18 апреля народный артист России сыграет сольный концерт. Ппублика услышит произведения Бетховена и Чайковского. 19-го пианисту будет аккомпанировать губернаторский симфонический оркестр Иркутской филармонии, а третий вечер станет джазовым. В концерте примут участие победители всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица".

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