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Автор:
Лариса Марковская

Физкультура среди людей старшего поколения набирает обороты

Опубликовано: 20.02.2017 17:39

Изображение Для занятий физкультурой нет ограничений по возрасту. Среди посетителей групп "Здоровья" рекордсмены-женщины 80 и даже 90 лет. Кроме того, количество желающих вести активный образ жизни ежегодно растет так, что даже спортивных залов стало не хватить.

С юности Раиса Валегурова занимается спортом. Были балет, гребля, коньки... А теперь женщина ведет группу здоровья для зрелых дам. Тут, конечно, свои особенности: никакой гонки за рекордами, все плавно, не спеша и с хорошим настроением. Результат долго ждать не заставит. "Нисколько не кривлю душой. Так болел тазобедренный сустав, столько лечилась, стала сюда ходить, три месяца - и все встало на место. Настрой, общение. Утром встанешь, знаешь, что тебе сегодня бежать бодренько, быстренько", - делится Жанна Пляскина.

Физкультура среди людей старшего поколения набирает обороты. Еще пять лет назад в области было72 группы "Здоровья", сейчас около 350. В Иркутске за этот же период вместо 9 групп стало 36. И спрос постоянно превышает предложение. "Люди приходят и спрашивают, где можно заниматься. У нас не хватает помещений, у нас не хватает специалистов. Мы стараемся сделать акцент на ветеранах спорта. Там есть такие звездочки, которые перестали заниматься активно спортом, но могут активно в это движение войти", - говорит Ольга Иевлева, председатель областного Совета ветеранов по физкультурно-оздоровительной работе.

Занятия в муниципальном спортивном учреждении "Вымпел" представители городской администрации называют пилотным проектом. Группа "Здоровье" здесь работает первый год. В основном ее посетители - жители Октябрьского округа. Чтобы решить вопрос с помещением, пенсионеры Иркутска обращаются к руководству спортивных клубов, школ, залов, быть может, найдется пара часов в неделю для того, чтобы могли позаниматься те, кто бодр и может стать примером для молодых.

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