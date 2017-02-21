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Автор:
Алексей Келэвро

Иркутская спортсменка стала победителем чемпионата СФО по боксу

Опубликовано: 20.02.2017 17:34

Изображение Интеллектуальный бокс. Именно так называет свои достижения на ринге иркутянка Мария Николаенко. Накануне спортсменка вернулась победителем чемпионата Сибирского федерального округа по боксу. О том, как играть в боксерских перчатках в шахматы, спортсменка рассказала программе "Новости".

На лице улыбка, приветливый взгляд очаровательных глаз - такая в жизни. На тренировках каждый удар Марии Николаенко точно выстроен и обдуман. Каждый весом в сотню килограммов. Беспроигрышный алгоритм действий, движения по рингу по идеально спланированной формуле. Именно эти качества помогают иркутской спортсменке побеждать. На днях она вернулась с золотой наградой с чемпионата Сибирского федерального округа по боксу. После двухлетнего перерыва Мария вернулась на ринг, чтобы вернуть потерянную в прошлом турнире победу. "Два года назад, когда я выступала, я ей проиграла этот бой. Поняла, будет реванш. И я его выиграю. Как бы это странно ни звучало, но это показалось красивым. Это как шахматы. Я не устану повторять, что бокс – один из самых сложных видов спорта", - говорит Мария Николаенко, мастер спорта по боксу.

По словам тренера Марии, она совместила отличную физическую подготовку с уникальным математическим талантом предугадывать действия противника. Это сделало ее практически неуязвимой на ринге. Причем выступает спортсменка как в боксе, так и в кикбоксинге. Получила звание мастера спорта и уже готовится к выступлениям среди профессионалов. "Четко слушает указания, и из-за этого результат такой. На ринге мыслит, подбирает тактику против соперника, думает. Результат у нас хороший", - подытожил Алексей Переслыцких, тренер высшей категории по боксу-кикбоксингу.

Сейчас иркутянка готовится к будущему чемпионату страны, который состоится уже в апреле в Рязани.

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