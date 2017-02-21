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Автор:
Марина Беклемишева

15 марта откроется музей Валентина Распутина

Опубликовано: 20.02.2017 17:29

Изображение Меньше месяца осталось до открытия в Иркутске музея Валентина Распутина. Деревянный дом уже готов встретить посетителей, сотрудникам осталось лишь оформить выставку. Сегодня в музей привезли первые экспонаты.

Среди коробок и пустых витрин - так пока живут сотрудники музея Валентина Распутина. Но дом постепенно обживают. Сегодня сюда привезли первые экспонаты. Сначала наполняют самое сердце музея - рабочий кабинет Распутина. Здесь все будет как при жизни писателя: его стол, часы, шкаф, книги, коллекции дымковской игрушки и любимых колокольчиков. "Они в квартире как раз хранились, вот в этой стенке, потому что эта стенка вывезена из квартиры Валентина Григорьевича, что находится в Иркутске. И на каком месте стояли эти колокольчики, на какой полочке, на эту же полочку мы постараемся эти колокольчики расставить", - говорит Елена Манушкина, заведующая экспозиционным отделом "Музей В.Г. Распутина".

Всю подлинную обстановку рабочего кабинета в музей передал сын Валентина Распутина Сергей. Десятки предметов, которые помнят взгляд писателя, его бисерный почерк и часы творческого уединения, когда мастер кропотливо работал со словом. Остальное пространство музея пока займет выставка "Откуда есть пошли мои книги" - рассказ о родине писателя, его корнях и истоках таланта. Сотрудники музея подчеркивают: в этом доме Распутин никогда не жил, но связан с этим местом был неразрывно. "В этом пространстве он постоянно пребывал, он здесь любил ходить. Вот здесь рядом коммерческое подворье, где они с Вампиловым проводили время, со своими друзьями. Это не ему надо, это нам надо. Прежде всего, нам, подрастающему поколению", - сказал Сергей Ступин, директор Иркутского областного краеведческого музея.

Постоянную экспозицию откроют осенью. В фондах уже 2,5 тысячи экспонатов, связанных с именем великого сибирского писателя. Открытие музея Распутина станет событием общероссийского масштаба.

Пока ставни дома на Свердлова, 20 плотно закрыты. Но уже 15 марта, в день 80-летия Валентина Распутина, окна и двери этого музея распахнутся для посетителей.

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