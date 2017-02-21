Автор: Яна Романова

В Братске построят филиал Иркутского областного диагностического центра

Опубликовано: 20.02.2017 17:24

Диагностика высокого уровня для жителей северных территорий Иркутской области. В Братске начинают строительство филиала Иркутского областного диагностического центра. Первых пациентов смогут принять через год. Наблюдаться в медучреждении будут более 700 тысяч человек.

Под его возведение выделено 10 тысяч квадратных метров земли в поселке Энергетик рядом с городской больницей №2. "На сегодня все принципиальные вопросы мы решили, я думаю, что трудностей в процессе строительства, как всегда, будет немало, надеюсь, мы вместе с вами их преодолеем, и к концу года объект закончат, и братчане будут иметь возможность лечиться по самым современным технологиям", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

В филиале создадут 150 новых рабочих мест. Принимать на работу будут на конкурсной основе. Особо уделят внимание привлечению молодых кадров. Администрация Братска пообещала предоставить иногородним работникам филиала жилье.

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