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Автор:
Екатерина Лыкова

Мужчина спас из огня двух детей

Опубликовано: 20.02.2017 17:22

Изображение Спас детей из горящего дома. Трагедию на пожаре предотвратил Петр Лукомский. Возгорание произошло в садоводстве в Иркутском районе. Мужчина, не раздумывая, кинулся в соседний задымленный дом и вынес двух сестер. На помощь пришли и другие соседи.

Испуганные и раздетые спрятались под маминой шубой и до последнего не подавали голос. Петр Лукомский практически чудом нашел девочек в задымленном доме. Есть ли в помещении дети, наверняка мужчина не знал. Видел только, что за час до пожара мама девочек уехала на машине. Был день пятницы, людей в садоводстве было немного, многие соседи еще не вернулись с работы. О пожаре Петру Лукомскому сказал внук, мужчина быстро вооружился железной палкой и кинулся в дом. Взломал двери и несколько раз оббежал комнаты и веранду. Девочек четырех и пяти лет нашел рядом с выходом и передал соседу. А сам побежал выключать щиток и закрывать все двери, чтобы пламя не распространялось. Спасти удалось и маленького козленка, который тоже был в доме. "Как сажа, черный был дым, угарный, вообще ничего не видно было во второй комнате, в первой-то чуть-чуть, а во второй ничего. Димка принес огнетушитель, пшикнули - не помогает, я лопатой эту дырку, где пламя пробивалось, закидал, чтобы не разгоралось", - рассказал Петр Лукомский.

Девочек госпитализировали с легкой степенью отравления угарным газом. Их уже выписали. Семью погорельцев приютил их спаситель Петр Лукомский. Кстати, действовать грамотно мужчине помог опыт. Не в первый раз он помогает тушить пожар. Да и другие соседи отреагировали мгновенно. Помогали тушить огонь, оперативно вызвали пожарных. В этот же вечер принесли пострадавшей семье одежду для детей. Сейчас погорельцы будут рады любой помощи. Телефон для связи 89149048121, Ольга.

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