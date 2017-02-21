Автор: Ирина Белогривая

К оттепели готовятся коммунальные службы областного центра

Опубликовано: 20.02.2017 17:16

Управляющие компании уже начали очистку крыш от снега. В одном только Свердловском округе более 600 многоквартирных жилых домов, с которых предстоит убрать снег. На сегодня сделано 10% от запланированного объема. На кровлях работают люди со специальным допуском и снаряжением. За соблюдением правил безопасности особый контроль.

"Толщина снега на крышах не должна превышать 30 см. В период оттепели не больше 10 см. Сосульки должны ликвидироваться в течение двух дней с момента появления. Там, где работы ведутся ненадлежаще, необходимо звонить на горячие линии округов. В случае ненадлежащего выполнения работ наложение административного штрафа до 50 тысяч", - сообщила Светлана Колотовкина, глава Свердловского округа г.Иркутска.

При очистке крыш на время проведения работ должен быть ограничен вход в подъезд и на тротуары. Еженедельно управляющие компании отчитываются перед главами округов о ходе работ.

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