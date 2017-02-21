виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-14
Вт
день
-1/-3
Вт
вечер
-8/-10
Ср
ночь
-9/-11

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  58.0967
Евро/Рубль:
  61.6987

По данным ЦБР (2017.02.21)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Февраль >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Новости - видео

Выпуск новостей за 20.02.2017 (69.96)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Ирина Белогривая

К оттепели готовятся коммунальные службы областного центра

Опубликовано: 20.02.2017 17:16

Изображение Управляющие компании уже начали очистку крыш от снега. В одном только Свердловском округе более 600 многоквартирных жилых домов, с которых предстоит убрать снег. На сегодня сделано 10% от запланированного объема. На кровлях работают люди со специальным допуском и снаряжением. За соблюдением правил безопасности особый контроль.

"Толщина снега на крышах не должна превышать 30 см. В период оттепели не больше 10 см. Сосульки должны ликвидироваться в течение двух дней с момента появления. Там, где работы ведутся ненадлежаще, необходимо звонить на горячие линии округов. В случае ненадлежащего выполнения работ наложение административного штрафа до 50 тысяч", - сообщила Светлана Колотовкина, глава Свердловского округа г.Иркутска.

При очистке крыш на время проведения работ должен быть ограничен вход в подъезд и на тротуары. Еженедельно управляющие компании отчитываются перед главами округов о ходе работ.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.8207240104675 Sec.