Автор: Клим Куликов

"Байкал-Энергия" одержала победу над московским "Динамо"

Опубликовано: 20.02.2017 14:27

"Динамо" уже не то. Иркутская "Байкал-Энергия" в эти выходные проводила очередной матч российской суперлиги. Соперником подопечных Евгения Ерахтина было московское "Динамо". О достаточно интересной игре расскажем в следующем материале.

То, что "Динамо" приехало в Иркутск не отбывать номер, а именно играть, показали уже первые минуты. Кирилл Попеляев распечатал ворота Рысева уже на 25 секунде. Москвичу не хватило 20 секунд до самого быстрого гола чемпионатов России. В 2006 году Артем Бондаренок в матче "Енисей" - "СКА-Забайкалец" забил в ворота читинцев гол уже на 6 секунде матча.

"Байкал-Энергия" довольно быстро сравняла счет. Однако началась самая настоящая перестрелка. До 36 минуты команды забили на двоих пять мячей. Завидная результативность. Немного точнее в этом оказались хозяева, потому что реализовывали каждый второй угловой. "Для нас это будет уроком. Потому что без желания, без азарта никого не обыграешь. Все борются до конца. Насколько "динамовцы" вышли мотивированными, себя показать. Мы в начале были академиками", - сказал Евгений Ерахтин, главный тренер ХК "Байкал-Энергия".

Конечно, фаворит после перерыва собрался. Евгений Иванушкин оформляет очередной хет-трик, его почин поддерживают Гаврилекно, Ширяев и Дубовик. А в середине второго тайма Иркутск замер. После сильного удара в голову на лед рухнул капитан "Байкал-Энергии" Максим Гавриленко. И как же Гавриленко оказался силен. Нашел в себе мужество рассказать о своем состоянии: "Прилетело с локтя. Голова болит, не смог дальше продолжать игру. Я надеюсь ,что все нормально будет".

9:4 - "Байкал-Энергия" побеждает перед тяжелейшим выездом в Ульяновск и Архангельск. Об играх в Хабаровске особо нечего рассказывать. Там уже болельщики забыли, когда видели настоящий боевой хоккей. "Енисей - Волга" - 5:1, снова победил "Уральский Трубник".