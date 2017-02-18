Автор: Николай Бессонов

За Трусом, Балбесом и Бывалым теперь будут следить круглосуточно

Опубликовано: 20.02.2017 14:22

Место, где стоит памятник знаменитой кинотроице и режиссеру Леониду Гайдаю в Иркутске, оборудуют видеокамерами. Это сделают для того, чтобы защитить популярный монумент от вандалов.

Ранее мы рассказывали о том, что композиция стала жертвой "народной любви". Двум киногероям практически оторвали руки. В мэрии пообещали, что в этом году памятник отремонтируют, для этого даже специально связались с автором монумента для оценки стоимости работ.