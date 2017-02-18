За Трусом, Балбесом и Бывалым теперь будут следить круглосуточно

По данным ЦБР (2017.02.18)
Выпуск новостей за 17.02.2017 (71.32)
Место, где стоит памятник знаменитой кинотроице и режиссеру Леониду Гайдаю в Иркутске, оборудуют видеокамерами. Это сделают для того, чтобы защитить популярный монумент от вандалов.
Ранее мы рассказывали о том, что композиция стала жертвой "народной любви". Двум киногероям практически оторвали руки. В мэрии пообещали, что в этом году памятник отремонтируют, для этого даже специально связались с автором монумента для оценки стоимости работ.