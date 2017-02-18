Автор: Альфия Еремеева

Иркутянин Александр Улитин стал победителем "Ледового шторма" на велосипедной дистанции

Опубликовано: 20.02.2017 14:20

Экстремальная гонка в уникальных условиях. "Ледовый шторм-2017" завершился на Байкале. Абсолютное первенство в забеге у иркутянина Александра Улитина. Ему понадобилось чуть больше 10 часов, чтобы пройти всю дистанцию - а это 205 километров - на велосипеде. Этапов было три. На финальном отрезке пути спортсменов сопровождала съемочная группа программы "Новости".

Третий, заключительный, день соревнований начался в поселке Большое Голоустное. В десять часов утра спортсмены отправились в путь, чтобы преодолеть последние 45 километров. В их распоряжении все ледовое поле Байкала. Каждый сам выбирает удобный для себя путь. Но не зря "Ледовый шторм" называют экстремальной гонкой. Сильная метель встретила участников на второй день соревнований. Многие начали плутать на льду. Но даже ясная погода не гарантия безопасности. Поэтому на всем пути экстремалов сопровождали спасатели. Одни из велосипедистов провалился под лед в районе мыса Кадильный. Ему удалось выбраться невредимым, но вся одежда промокла. Ехать дальше нельзя. Гость из Голландии тоже сошел с дистанции. Его коньки не перенесли встречу с байкальским льдом.

Иностранцев в забеге по Байкалу было 30. Для них гонка стала, скорее, отдыхом, чем соревнованием. Да и возраст не самый подходящий для рекордов. Самому старшему участнику -75 лет. Тее Лейнхауз 62 года. Кроме голландского льда, она каталась по замерзшей реке Хуанхе в Китае. И вот теперь добралась до Байкала. "В интернете видели очень много завораживающих картинок и роликов о Байкале. Видели даже танцы на льду Байкала. Все это очень впечатлило и захотелось посмотреть на все своими глазами. У нас в Голландии такого нет", - призналась Тея Лейнхауз, участница "Ледового шторма-2017", Голландия.

На "Ледовый шторм" традиционно заявились участники из других городов России. Для них, как и для иностранцев, Байкал - далекое и неизведанное место, где обязательно стоит побывать. Вот только к экстремальным условиям не все оказались готовы. "Казалось, что выносливость достаточно хорошая. Но опыта катания именно по льду в зимних условиях у меня не было. И научилась именно по льду кататься я только сегодня, на третий день. Потому что в первый день я бесконечное количество раз падала, у меня все тело в синяках", - сказала Нина Борисенко, участница "Ледового шторма-2017", г.Москва.

Ну а лучшими в гонке стали иркутяне. Первое место среди велосипедистов заняли Александр Улитин и Светлана Жданова. На коньках победа досталась Ивану Тимофееву. "Я рассчитывал, что ближе к призам окажусь, но тут же Байкал, все непредсказуемо. Поэтому получилось так", - сказал Иван Тимофеев, победитель в забеге на коньках.

И только москвичка Ксения Овечкина нарушила традицию. Она стала первой и единственной в забеге на коньках среди женщин. И все же проигравших среди экстремалов нет. Побывать на Байкале зимой и проверить себя на прочность в самых красивых местах - уже большое достижение.