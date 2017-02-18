Автор: Алексей Келэвро

Завершился чемпионат страны по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия

Опубликовано: 20.02.2017 14:12

Иркутский стрелок Артем Черноусов стал лучшим на чемпионате страны по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия. Турнир проходил в городе Ижевск с 12 по 19 февраля.

Иркутянин показал лучший результат из пневматики на десятиметровой отметке и стал чемпионом России. Замыкают тройку лидеров Санкт-Петербург и Архангельск. В этом году Артем перешел из юниоров и своей победой прочно закрепился в соперничестве со взрослыми спортсменами, попал в сборную страны. Теперь он готовится к чемпионату Европы, который пройдет уже в марте в Словении.