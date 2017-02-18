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Автор:
Татьяна Алексеева

Дмитрий Чернышов провел встречу с представителями общественных организаций Шелехова

Опубликовано: 20.02.2017 14:06

Реконструкция и строительство социальных объектов, расселение из ветхого и аварийного жилья, вопросы социальной помощи населению - обо всем этом говорили представители общественных организаций Шелехова на встрече с заместителем губернатора Иркутской области Дмитрием Чернышовым.

Он сообщил, что в этом году в областном бюджете предусмотрены деньги на капитальный ремонт детского отделения Шелеховской центральной районной больницы. Ежегодно там получают медицинскую помощь 16 тысяч детей. Руководитель аппарата губернатора Иркутской области подчеркнул, что всего на территории региона в этому году будет построено и отремонтировано 70 социальных объектов. Это рекордная для Приангарья цифра. Дмитрий Чернышов отметил, что проблемы есть, в том числе и у Шелеховского района. "Шелехов - это город самодостаточный, хотя он относится к числу моногородов, но есть крупное градообразующее предприятие, которое поддерживало и поддерживает инфраструктуру. Но есть проблемы в районе, есть проблемы в других населенных пунктах. Это школы со сроком эксплуатации выше нормативного, это и потребность в детских садах", - сказал Дмитрий Чернышов, заместитель губернатора Иркутской области.

В этом году начнется строительство школы в поселке Баклаши, она будет рассчитана на 900 человек. Реализовать проект планируется за три года. В 2017 году из областного бюджета на это будет выделено 13 миллионов рублей. Кроме того, в шелеховской школе №2 в этом году будет закончен ремонт спортзала и бассейна. А в поселке Большой Луг уже этой весной откроется новый детский сад.



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