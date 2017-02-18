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Автор:
Яна Романова

Более 40 массовых гуляний ожидает Иркутск

Опубликовано: 20.02.2017 14:02

До весны осталась одна неделя. Календарное потепление должно прийти вместе с проводами Масленицы. Более 40 массовых гуляний ожидает Иркутск. Кульминацией станет, конечно, воскресный день, 26 февраля.

Площадки с традиционными угощениями и зажигательными программами пройдут во всех округах областного центра. В этом году, кстати, будет новое место для праздника - остров Конный. Ну, а самой привычной и многолюдной как всегда станет площадь перед стадионом "Труд". Жарить блины там начнут с 13.00. В 17.00 по плану сожгут чучело Масленицы, и с этого момента официально весна вступит в свои права. "Мы рассчитываем на хорошую погоду и на очень большое количество людей. Здесь же будет торговля традиционными блинами, будет установлено 12 лотков для питания, на противоположной стороне лотки для ремесленников, для выставки-продажи", - сообщил Виталий Барышников, начальник управления культуры администрации г.Иркутска.

В этом году масленичная неделя совпала с празднованием Дня защитника Отечества. Поэтому 23 февраля отметят вдвойне: пройдут военно-спортивные игры "Масленичная застава" и "Сибирские забавы". По самым скромным подсчетам, в завершающий воскресный день попытаются накормить блинами в Иркутске больше 50 тысяч человек. А вот запивать предложат только чаем, 26 февраля во время всех гуляний ограничат продажу алкоголя.



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