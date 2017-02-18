Автор: Николай Бессонов

Вместительные парковки в Листвянке появятся нескоро

Опубликовано: 20.02.2017 13:57

"Живи на Байкале". Фестиваль с таким пафосным названием открыли в Листвянке. Людям хотят показать все, чем гордится Приангарье. Конечно же, сам Байкал, уникальную фауну, разнообразие культур. Но пока праздник только обострил одну из самых актуальных проблем. О том, как туризм упирается в тупик, наш материал.

Праздник - это не только танцы, улыбки и смешные фотографии. Это еще и пробки, парковка на тротуарах, хождение по проезжей части. Такая картина в Листвянке - явление обычное и практически не зависит от дня недели или уровня мероприятия. По подсчетам местных властей, за сутки в туристическую мекку Приангарья приезжают не сотни, а тысячи машин. Чтобы приткнуть транспорт, люди идут на нарушение правил и создают проблемы таким же отдыхающим.

- Идем по дороге, по встречному движению и невозможно пройти. Мы сами на машине и самим пришлось здесь припарковаться.

- А, по-вашему, как можно улучшить ситуацию?

- Ну, скорее всего, нужно сносить гостиницы и парковку расширять, по-другому никак, наверное.

Узкая полоска между горами и морем вплотную застроена гостиницами. Только у некоторых из них есть парковочные карманы. Естественно, эти площадки не справляются с нагрузкой. "Понаехавшие" винят в бездействии местные власти. Но, как выяснилось, далеко не все во власти администрации Листвянки. На своей земле они не хозяева. Проблему нехватки парковок пытались решить давно. "Мы осуществили примерный выбор участков и даже вызвали инженеров земельных, то есть сделали абрисы этих участков. Но в связи с тем, что у нас центральная экологическая зона, нам эту землю не дают под парковки. То есть мы стоим, мы ничего не можем сделать, хотя и желание есть, и инвестиции можно найти. То есть дело в том, что мне даже участки под детские площадки не дают, под спортивные", - сказал Александр Шамсудинов, глава Листвянского МО.

Чтобы решить наболевший вопрос, нужно вносить изменения в федеральный закон. А это процесс долгий. Значит, и вместительные парковки в Листвянке появятся нескоро, если вообще когда-то будут. Ну а туристы за местные красоты готовы простить все недостатки инфраструктуры.