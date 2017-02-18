Автор: Анастасия Байдракова

Программа начинает рубрику "Наследники Победы", посвященную 9 Мая

Опубликовано: 20.02.2017 13:51

Великая Отечественная коснулась каждой семьи России. Наши деды и прадеды защищали родину, участвовали в боях, погибали на фронте. Наши бабушки ухаживали за ранеными в госпиталях, работали на заводах, ковали Победу в тылу. Сейчас из того поколения в живых остались единицы. Но память должна жить. Мы хотим дать слово детям, внукам и правнукам - наследникам великой Победы. Расскажите о подвигах ваших родных, покажите их фотографии и письма. Каждую неделю мы будем показывать самые интересные истории. Звоните в редакцию по телефону 28-10-07 или пишите на почту news@as.baikal.tv.