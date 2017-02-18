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Автор:
Дарья Матвеева

Средняя зарплата превысила 40 тысяч рублей

Опубликовано: 20.02.2017 13:48

Почти 43 тысячи рублей - такова средняя заработная плата в Иркутской области. Это по данным за декабрь 2016 года. Зарплата увеличилась аж на 20% буквально за месяц. Возможно, это связано с годовыми премиями, которые многие предприятия выплачивают в декабре.

По информации Иркстата, средняя зарплата за весь 2016 составила 39,5 тысяч рублей. Больше всех, гласит статистика, получают в Иркутске, Ангарске и Братске. Меньше всех в Ольхонском, Заларинском, Балаганском и Качугском районах. Зарплаты каких именно предприятий и учреждений брали в расчет, на сайте не указано. В то же время к началу нового года на учете в службе занятости Иркутской области стояли более 20 тысяч человек.



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