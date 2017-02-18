Автор: Дарья Матвеева

Режим повышенной готовности введен в Иркутске

Опубликовано: 20.02.2017 13:44

Это связано с возможным подтоплением садоводств "Нептун" и "Ангара-3" в районе станции "Батарейная". Экипажи аварийно-спасательной службы Иркутска ведут круглосуточное наблюдение за уровнем воды в этом районе.

Из-за потепления на реке образовался затор, Ангара начала подниматься. Специалисты прогнозируют: из-за дальнейшего повышения дневных температур, возможно, ледяной затор разрушится и уровень воды понизится. На сегодняшний день в двух садоводствах находятся 412 домов, постоянно проживает около 250 человек. Чтобы отслеживать уровень воды в реке, жители выставили своих дежурных. Для населения подготовили эвакуационный пункт в школе №36. На подъездах к садоводствам в местах возможного подтопления проезжей части дежурят сотрудники ГИБДД.