Автор: Марина Беклемишева

Иркутск может остаться без панно, посвященного Владимиру Гуркину

Опубликовано: 17.02.2017 18:20

Без любви и голубей. Иркутск рискует потерять увековеченную в металле память о знаменитом земляке - драматурге Владимире Гуркине, авторе знаменитой и всенародно любимой пьесы "Любовь и голуби". Бронзовое панно появилось в 130 квартале в сентябре прошлого года в день 65-летия писателя. Но скоро оно может исчезнуть из списка достопримечательностей Иркутска.

13 сентября 2016 года, в день 65-летия Владимира Гуркина, в Иркутске стало на один монумент больше. Взмывающие ввысь бронзовые голуби - символы мира и любви. И портрет драматурга - автора легендарной пьесы "Любовь и голуби". Тогда говорили: это панно - подарок городу, сделанный на народные средства, их собирали всем миром. Было тепло и душевно, как в той истории из любимого фильма.

А спустя полгода по соцсетям разлетелись сообщения: собранных средств на памятник не хватает, барельеф могут выкупить жители Омска, где Гуркин несколько лет жил и работал. Так Иркутск может потерять память о талантливом земляке. Представители инициативной группы, которая собирала деньги на монумент, рассказали: конструкция обошлась почти в полтора миллиона рублей, а собрать удалось лишь 180 тысяч. Иркутские скульпторы - авторы панно - говорят: согласились выполнить работу к юбилею писателя в сжатые сроки, сразу принялись за дело, никаких договоров даже времени не было заключать. Отливали 200-килограммовую бронзовую конструкцию в Улан-Удэ. Только вот рассчитываться с заводом художникам пришлось собственными средствами. "Хороши были бы мы, если бы мы отказались? Люди хотели сделать к юбилею города, к юбилею Гуркина такой вот подарок. Просто немножко не рассчитали силы, и в связи с кризисом, всеми этими делами денежные средства собрать оказалось сложнее. Точнее, не удалось", - говорят Александр Виноградов, Александр Абрамов, скульпторы, авторы панно.

О том, что барельеф "переедет" в другой город, художники не слышали. Но искренне желают, чтобы их произведение осталось на родине писателя. Свой край Гуркин любил всей душой. И последние дни жизни провел в родном Черемхово. Собрать крупную сумму вряд ли удастся без помощи крупных благотворителей. А пока трудно поверить, что земляки драматурга, который входит в сотню лучших комедиографов ХХ века, даже имени его не знают.

- Кому посвящено это панно на стене?

- Нет, не знаю.

- А имя Владимир Гуркин говорит вам что-нибудь?

- Нет.

- А вы иркутянка?

- Да.

- Это панно посвящено Владимиру Гуркину, писателю. Вы знаете такого?

- Нет, не знаю.

- А вы иркутянка?

- Да, иркутянка.

Но надежда сохранить память еще есть. Сбор средств продолжается, ящики для пожертвований установили в иркутских театрах.

Номер карты: 4817760085729683

Получатель: Николай Иванович Г.

ИНН 381258900247

ИП Скачков Евгений Иванович

Счет 40802810574000994901

БИК 045004816

Сибирский филиал ОАО ПРОМСВЯЗЬБАНК г.Новосибирск

Счет 30101810500000000816

С инициативной группой можно связаться по тел. 89501260124